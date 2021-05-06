Fenerbahçe Opet'te Kelsey Robinson ile yollar ayrıldı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 20:03

Fenerbahçe Opet, 1,5 sezondur formasını giydiği hücum oyuncusuyla yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada:

‘’ Bu zamana kadar sahada göstermiş olduğu mücadele ve verdiği tüm emekleri için Kelsey Robinson’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.’’ ifadeleri yer aldı.

Kelsey Robinson, 2016 Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya, 2015 Dünya Kupası ve 2014 Dünya Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle Sultanlar Ligi’nde Vakıfbank ile oynayacakları son maça çıkmamış ve hükmen 3-0 mağlup sayılarak sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.