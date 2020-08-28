Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
STAT: Topuk Yaylası Tesisleri sahası
FENERBAHÇE: Altay Bayındır (Dk. 62 Harun Tekin), Gökhan Gönül (Dk. 70 Murat Sağlam), Zanka, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Serdar Aziz), Caner Erkin, Luiz Gustavo (Dk. 64 Jailson), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Ozan Tufan), Deniz Türüç (Dk. 46 Rodrigues, Dk. 61 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 65 Sinan Gümüş), Thiam (Dk. 46 Frey)
ALANYASPOR: Marafona (Dk. 46 Ufuk Ceylan), Fuertes (Dk. 46 Onur Bulut), Caulker (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy (Dk. 62 Siopis), Ahmet Gülay (Umut Güneş), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Salih Uçan (Dk. 70 Emre Bekir), Efecan Karaca (Dk. 62 Tzavellas), Pereira (Dk. 61 Emircn Altıntaş), Efkan Bekiroğlu (Dk. 56 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk. 60 Bareiro)
GOLLER: Dk. 6 Salih Uçan (Alanyaspor), Dk. 38 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
SARI KART: Dk. 23 Caner Erkin (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadelede Alanyaspor'un golünü 6'ncı dakikada Salih Uçan kaydederken, Fenerbahçe'nin golü 38'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.
Bu karşılaşmayla 10 günlük Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.
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