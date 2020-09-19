Fenerbahçe Sangare'yi Beşiktaş'ın elinden kaptı!

19 Eylül 2020 Cumartesi, 22:05

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi.

Fenerbahçe de aynı anda Antalyaspor’dan Nazım Sangare’nin transferini resmen açıkladı… Adı uzun süredir hem Beşiktaş ile hem de Fenerbahçe ile anılan oyuncu için özel bir video paylaşan Fenerbahçe, “Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek” ifadelerini kullandı.

Sangare pazarlığı sürerken Beşiktaş'ın teklif yaptığı, ancak Fenerbahçe'nin 1.7 milyon Avro'ya çıkarak transferi bitirdiği öğrenildi.

PAZARLIK BİTTİ!

Nazım Sangare’nin transfer süreci hakkında Öztürk şunları söyledi:

“İlk başta Nazım’ın durumunu söylemek isterim. Nazım bize Almanya’nın 3. Liginden gelen kademe kademe süreklilik sağlayan ve A milli takıma yükselen bir kardeşimiz. Baktığımızda bu değer için takımdan ayrılması sürecinde tabi bizim de taleplerimiz oldu. Bazı konuşmalarda değeri ile ilgili şeyler görüyorum. Önümüzdeki süreçte yabancı sayısının düşmesiyle ilgili pozisyonsal anlamda Nazım ve bunun gibi oyuncuların önemi büyüktür. Kendisi bir yere gelmiş ve gelişme kapasitesi olan bir isim. Bizimle ilk başta aynı zamanlarda, 3 hafta önce Fenerbahçe ve Beşiktaş iletişime geçti. Burada biz beklentimizi söylediğimizde Fenerbahçe bu rakamlar fazla dedi. Beşiktaş konusunda görüşmeler devam etti. Beşiktaş’tan gelen bir teklifle 500 bin Avro ilk başta ödeme ve 1.5 milyon Avro zorunlu satın alma ve yüzde 15 bir sonraki satıştan şeklinde anlaşıldı. Bundan sonraki süreçte bu teklifin yüksek olduğu söylendi. Biz bu arada oyuncuyla görüşmesine izin verdik. Bununla ilgili düşürme isteklerini belirttiler, biz de mümkün olmayacağını belirttik. 1.5 milyon Avro’luk gibi teklifler konuşuldu, biz bunu kabul etmedik. 1 milyon Avro’lar konuşuldu biz de teşekkür ettik. Bizim için değerli bir oyuncu ve illa satmak istemiyoruz. Burada Beşiktaş’tan gelecek tekliflerin gerçekliliğine inanmadık. Bundan sonraki süreçte de Fenerbahçe’den teklif geldi. Biz bu rakamları anlaşmıştık dedik. Burada da Fenerbahçe bir teklif yaptı. 1,750 + bir oyuncu takası sonraki satıştan pay gibi. Bizim de kabul ettiğimiz bir teklif oldu. Ahmet Nur Çebi başkan, özellikle Fenerbahçe’yle anlaştıktan sonra bizimle konuştu. Tekliflerinin Fenerbahçe ile aynı olabileceğini iletti. Biz de Fenerbahçe ile anlaştığımız söyleyip teşekkür ettik. Biz onlarla devam edeceğimizi söyledik. Bundan sonra da bizim aklımızdaki süreç oyuncu bizde de kalabilir, başka takımla da anlaşabilir. Biz memnunuz Nazım’dan ve gurur duyuyoruz. Değerli bir futbolcu. Değerinin tam anlaşılmadığını düşünüyorum. Beşiktaş yönetimiyle maç esnasında bir görüşme olmadı. Onlarda ilgilendiler ve teşekkür ediyorum. Buradaki sürecin uzaması kendi sıkıntılarından da olabilir.”