Fenerbahçe Sivas'ta soğuk havayla mücadele edecek
Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi soğuk hava ile de mücadele edecek
Süper Lig'in 20'nci haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi soğuk hava ile karşılaştı.
Dün saat 18.00'de İstanbul'dan özel uçakla Sivas'a hareket eden kafile 1,5 saat süren yolculuk sonrası Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Fenerbahçe'yi havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Futbolcular soğuk hava ile burun buruna geldi. Kafilenin havalimanı çıkışı esnasında taraftarlar meşale yaktı. Az sayıda taraftar takımlarına meşalelerle destek oldu. Fenerbahçe takım otobüsü ile konaklayacağı otele geçti. Futbolcular otelde maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Uğur Kaan Yıldız, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.
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