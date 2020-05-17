''Fenerbahçe Teknik Direktörü denince akla ben geldim''

17 Mayıs 2020 Pazar, 08:47

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut liglerin başlama tarihiyle (12 Haziran) ilgili, "Sağlık en önemli faktör. Almanya Ligi başladı. Vaka sayısına ve vefat sayısına baktığınızda bizden çok çok fazla. Ben federasyonun 12 Haziran olarak açıklamasını doğru buluyorum. Sonuçta Sağlık Bakanlığı ile istişare ediyorlardır. Tek başına bu kararı aldıklarını düşünmüyorum. 12 Haziran'ı doğru buluyorum. Liglerin bitmesi gerekiyor. Liglerin bu şekilde tescil edilmesini kimse istemez. Ben istemem, lider olsam da istemezdim. Oynanarak bir hedefe varılması doğru olur. Liglerin başlamasından yanayım." dedi.

Alanyaspor'a gelmeden önce İtalya'dan teklif aldığının hatırlatılması üzerine genç teknik adam şunları söyledi: "İtalya'da görüşmelerim oldu. İki hafta üst üste maçları izlemeye gittim ,görüşmeler oldu. Biraz daha süre istediler. Benim zamanım yoktu. Alanyaspor ve Türkiye'den birkaç kulüpten teklif vardı. Karar vermem gerekiyordu. 10 Haziran'da Alanyaspor'a imza attım. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum."

ALİ KOÇ'UN TEKNİK DİREKTÖR KRİTERLERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni teknik direktör için belirlediği kriterlere uyduğunu belirten Erol Bulut, "Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur. Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Ajansspor