Fenerbahçe transfer ateşini yaktı!
Fenerbahçe, resmi twitter hesabından alev ve bomba emojisi paylaştı.
Açıklanan harcama limitleri yüzünden transferde sıkıntı yaşayacağı düşünülen Fenerbahçe, resmi twitter hesabından yaptığı emojili paylaşımla 6 Ağustos'u işaret etti.
Yapılan bu paylaşım sarı lacivertli taraftarlarca transfer olarak yorumlanırken, yapılacak açıklamanın gece 00.00'dan sonra mı yoksa gün içerisinde mi yapılacağı merak konusu.
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