Fenerbahçe transfer ateşini yaktı!

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:52

Açıklanan harcama limitleri yüzünden transferde sıkıntı yaşayacağı düşünülen Fenerbahçe, resmi twitter hesabından yaptığı emojili paylaşımla 6 Ağustos'u işaret etti.

Yapılan bu paylaşım sarı lacivertli taraftarlarca transfer olarak yorumlanırken, yapılacak açıklamanın gece 00.00'dan sonra mı yoksa gün içerisinde mi yapılacağı merak konusu.