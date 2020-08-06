Fenerbahçe transferde kontağı çevirdi
Fenerbahçe'de bir gün önceden sinyali verilen yeni transferler açıklanıyor; ilk isim Sivassporlu Mert Hakan Yandaş oldu. DHA Caner Erkin'in transferini duyurdu, resmi açıklama bekleniyor.
Fenerbahçe'de bir gün önceden sinyali verilen yeni transferler açıklanıyor.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.
Mert Hakan Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını da tanıtmış oldu. Mert Hakan 12 numaralı formayı giyecek.
Beşiktaş'tan Gökhan Gönül'ün transferlerinin de resmen duyrulması bekleniyor. DHA ise bir diğer Beşiktaşlı Caner Erkin'in eski kulübüne döndüğünü duyurdu. Caner Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe, Galatasaray, CSKA ve Manisaspor'da oynamıştı.
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