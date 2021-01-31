Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir’den milli futbolcu İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" denilirken, videoda ise Türk kahvesi görüntüleri dikkat çekti.
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