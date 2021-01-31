Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.

İHA
31 Ocak 2021 Pazar, 23:25
Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir’den milli futbolcu İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" denilirken, videoda ise Türk kahvesi görüntüleri dikkat çekti.


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