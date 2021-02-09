Fenerbahçe ve Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaraylı Arda Turan'ın galibiyet sonrası soyunma odasında hakaret içeren slogan attığı görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki "hakareti" nedeniyle sarı kırmızılı takımın futbolcusu Arda Turan'ı ve "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Ayrıca sarı lacivertli kulüpte görevli Selçuk Şahin'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevkine karar verdi.
Arda Turan'ın galibiyet sonrası soyunma odasında hakaret içeren slogan attığı görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.
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