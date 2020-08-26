Fenerbahçe Vedat Muriç'i Lazio'ya gönderiyor

1 aydır Fenerbahçe ile Lazio ile Fenerbahçe arasında süren pazarlık noktalandı; bonuslar dahil 20 milyon Avro'ya Fenerbahçe evet dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:18
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Fenerbahçe, sonunda ikna oldu.

1 aydır Fenerbahçe ile Lazio ile Fenerbahçe arasında süren pazarlık noktalandı; bonuslar dahil 20 milyon Avro'ya Fenerbahçe evet dedi. Fenerbahçe Muriç'in sonraki satışından da pay alacak.

Kosovalı golcü gelecek sezon İtalyan ekibinde oynayacak. Transferin resmi duyurusunun ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.


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