Fenerbahçe Vedat Muriç'i Lazio'ya gönderiyor

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:18

Fenerbahçe, sonunda ikna oldu.

1 aydır Fenerbahçe ile Lazio ile Fenerbahçe arasında süren pazarlık noktalandı; bonuslar dahil 20 milyon Avro'ya Fenerbahçe evet dedi. Fenerbahçe Muriç'in sonraki satışından da pay alacak.



Kosovalı golcü gelecek sezon İtalyan ekibinde oynayacak. Transferin resmi duyurusunun ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.