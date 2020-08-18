Fenerbahçe yeni golcüsüne imzayı attırıyor
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam transferinde sona yaklaştı..
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam transferinde sona yaklaştı..
Sarı lacivertliler, Senegalli oyuncunu kulübü Kasımpaşa ile de anlaşma sağladı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kaleci Harun Tekin ve Deniz Türüç'ün gündemde olmağını söylerken, pazarlığa 5 milyon Avro isteyerek başlayan Kasımpaşa, Harun ve Deniz karşılığında bu transfere onay verdi.
Sarı lacivertliler, Thiam ile de 3 yıllık kontrat yapacak. Fenerbahçe transferle ilgili resmî açıklamayı bugün duyuracak.
Sezon başında Ajman Club'tan Kasımpaşa'ya transfer olan 27 yaşındaki forvet sergilediği performansla dikkat çekmişti.
3'ü kupada olmak üzere İstanbul ekibi ile toplamda 28 maça çıkan Thiam, 12 gol gol atmış, 5 de asist yapmıştı.
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