Fenerbahçe’de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

21 Mart 2021 Pazar, 22:04

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.



