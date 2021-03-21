Fenerbahçe’de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.
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