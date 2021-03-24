Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka daha! 5'e yükseldi...

Fenerbahçe'de son dönemde artış yaşayan pozitif vakalara bir yenisi eklendi ve takımda pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2021 Çarşamba, 19:39
Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka daha! 5'e yükseldi...
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Fenerbahçe, bir oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve kulüpte pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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