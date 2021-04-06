Fenerbahçe'de 65 gün sonra gelen galibiyetin sırrı!

06 Nisan 2021 Salı, 07:56

Fenerbahçe, iç sahada 65 gün sonra galibiyet elde ederek moral bulurken, maç öncesi teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun, futbolculara, "Size güveniyorum. Şimdi ben konuşuyorum, sahada siz konuşacaksınız" dediği öğrenildi. Takımın ağabeyi pozisyonundaki Caner, Gökhan da genç oyuncuları motive etti. Özellikle Caner'in Samatta'ya, "Gol atacasın" dediği öğrenildi.

Kadıköy'de son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, böylece sahasında 4 maç sonra 3 puanın sahibi oldu.

Bu sezon iç sahada yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çeken Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda çıktığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.

SAMATTA, 70 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Fenerbahçe’nin Tanzanyalı milli futbolcusu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla 70 gün sonra fileleri havalandırdı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Samatta, son olarak Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak'ta Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor’un 3-0 yendiği maçta skor tabelasını değiştirmişti. Tanzanyalı oyuncu, böylece 10'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 11 karşılaşma sonra gol sevinci yaşadı.