Fenerbahçe'de Ali Koç-Emre Belözoğlu zirvesi!

15 Aralık 2020 Salı, 09:18

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Bu kritik toplantıda takımın sorunları tek tek ele alındı.

Fenerbahçe'nin eski takım iletişim sorumlusu ve halihazırda Haber Global'de yorumculuk yapan Fatih Demirkol'un aktardığı bilgilere göre Belözoğlu, Ali Koç'a takımdaki sorunlarla ilgili şu bilgileri verdi:

1- Futbolcuların sorumluluk almıyor. (Belözoğlu bu konudan şikâyet etti)

2- Futbolcuları nasıl olsa maçı kazanırız düşüncesinde. (Koç ve Belözoğlu bu konuyu nasıl aşabilecekleri hakkında görüş alışverişinde bulundu)

3- Fiziksel ve taktik yetersizlikler. (Fiziksel yetersizlikler konusunda futbolcuların özel hayatlarına dikkat etmemesi de konuşuldu.)

Erol Bulut'a fizik ve taktik yetersizliklerin nedeni sorulacak

Ali Koç ile Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği zirvede Fenerbahçe'nin bundan sonra uygulayacağı yol haritası da belirlendi.

Buna göre:

1- Teknik direktör Erol Bulut'la bir toplantı yapılacak ve sorunlar konuşulacak. (Özellikle taktik ve fizik yetersizlikler konusu masaya yatırılacak) Birlikte çözüm belirlenecek.

2- Takımla bir toplantı yapılacak.

Öte yandan Demirkol, Samandıra'da sıkı yönetim uygulanacağını da söyledi.

Kaynak: Ajansspor