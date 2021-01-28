Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı
Süper Lig’in 22'nci haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig’in 22'nci haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı laciverli ekibin yeni transferi Bright Osayi-Samuel de takımla ilk antrenmanına çıktı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00’de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla süren idman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde çalıştı. Gökhan Gönül bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlarken; Marcel Tisserand ile belinde ağrıları bulunan Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi. Mesut Özil ise idmanın taktik bölümüne kadar takımla çalışmalarını sürdürdü.
Antrenman öncesinde genç oyunculardan İsmail Yüksek ve Canberk Aydemir’in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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