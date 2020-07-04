Fenerbahçe'de de 'kiralık' krizi

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:01

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette'nin sözleşme süresi sona erdiği için kulübü Eintracht Frankfurt oyuncuyu geri çağırdı.

Süper Lig'de 30. haftada Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe'de Simon Falette ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Gineli’nin kulübü Eintracht Frankfurt sözleşme süresinin dolması nedeniyle oyuncuyu geri çağırdı.

Galatasaray’ın Onyekuru’da yaşadığı gibi bir durumla karşı karşıya kalan Fenerbahçe Alman kulübüyle iletişime geçti.

SÖZLEŞME UZATILIP UZATILMAYACAĞI KARARI…

Eintracht Frankfurt ile görüşmelerini sürdüren ve Falette’nin kalan maçları tamamlamasını isteyen Fenerbahçe’de sözleşme uzatılıp uzatılmama kararı bu görüşmenin ardından netlik kazanacak.

Yaşanan gelişmeler neticesinde Falette’nın bu akşam oynanacak Göztepe mücadelesinde forma giyip giymeyeceği belli olacak.