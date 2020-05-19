Fenerbahçe’de Dirk Kuyt’a kısa çalışma teklifi

19 Mayıs 2020 Salı, 18:24

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme geldiği belirtilen Dirk Kuyt ile ilgili Hollanda'dan flaş bir bilgi geldi.



Hollanda'da ünlü spor yazarı Henk Spaan, Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki çiçeği burnunda antrenöre sezon sonuna kadar çalışma önerisinde bulunduğunu ve Kuty'un bu göreve uygun olduğunu düşünmesinin yanlış olduğunu yazdı.



"KENDİNİ BİLMEK ÖNEMLİ"



Feyenoord'da U19 takımını çalıştırarak antrenörlük kariyerine başlayan Kuyt'un çok tecrübesiz olduğunu belirten Spaan, yazısında şu dikkat çeken sözleri kullandı;



"Kendini bil" çok önemli bir sözdür. Kuyt bu sözü dikkate alıyor mu, bilmiyorum. Fenerbahçe ile görüşüyor. Dick Advocaat da, Fenerbahçe'nin Kuyt için ideal olduğunu söyledi. Eski futbolcuların kendilerine olan güveni gereğinden fazla büyük. Kuyt, şu anda büyük bir takımı nasıl çalıştırabilir? Menajer Rob Jansen, bu geri dönülemez hata hakkında kendisini uyarmıyor mu? Gerçi evet, işi menajerine kaldıysa bir şey olmaz"



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dirk Kuyt geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Dirk Kuyt, Feyenoord'da bu yıl genç takımlarda görev yapacak. Antrenörlükteki deneyimini Liverpool ve Fenerbahçe'de kullanmak istiyor. Fenerbahçe'de ona çok saygı duyuluyor. Teknik direktörlüğe geçebilmesi için ideal bir ortam var." sözleriyle iddiaların ortaya çıkmasına neden olan ilk isim olmuştu.



Fenerbahçe'de 3 senede 130 maça çıkan Dirk Kuyt, 37 gol ve 28 asistlik performans sergilemişti.