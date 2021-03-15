Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sakatlığı ile ilgili açıklama
Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcuları Gökhan Gönül'ün dizinde ödem tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül'ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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