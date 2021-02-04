Fenerbahçe'de Gustavo şoku: Derbide yok!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Gustavo, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer alamadı. Sarı lacivertli oyuncunun tesislerde tedavisi sürerken, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sahada yer alamayacak.
Gustavo'nun sakatlığının dizindeki ödemden kaynaklandığı, hareket kabiliyetini zorlaştırdığı için derbide oynayamayacağı ve birkaç maçı daha kaçırabileceği öğrenildi.
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