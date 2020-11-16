Fenerbahçe'de Harun Tekin'in ameliyatı bitti

16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:13

Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, bugün sabah saatlerinde ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli kalecisi Harun Tekin'in dün Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırıldı. Sabah saatlerinde ameliyat edilen ve parçalı kırıkların stabile edildiği tecrübeli kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Başarılı bir operasyon geçiren Harun Tekin'in 1 gece hastanede kalacağı, 3 hafta sonra ise maske ile antrenmanlara başlayacağı bildirildi. Öte yandan koronavirüs pandemisi sebebiyle takım arkadaşları ziyaretlerini online görüntülü olarak gerçekleştiriyor.



