Fenerbahçe'de hız ve laktat testi

11 Ağustos 2020 Salı, 20:22

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci bölümünde hız ve laktat testinden geçti.

Sabah saatlerinde çeşitli testlerden geçen sarı lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde ise hız ve laktat testlerine girdi.

Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



