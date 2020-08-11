Fenerbahçe'de hız ve laktat testi
Sabah saatlerinde çeşitli testlerden geçen sarı lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde ise hız ve laktat testlerine girdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci bölümünde hız ve laktat testinden geçti.
Sabah saatlerinde çeşitli testlerden geçen sarı lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde ise hız ve laktat testlerine girdi.
Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Video Haberler
- Van Gölü'nde kaydedildi: Sırtında zikzaklar var!
- 3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı kamerada
- Ağaca asılı bulunan Dilan'ın annesi: Babası öldürdü
- Babasına ait marketleri silah zoruyla soydu, tutuklandı
- Dev hortum tatil beldesini böyle yerle bir etti
- Acil servisteki görevlilere saldırdılar: 5 yaralı
- Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
- Köpeği ezen doktor için istenen ceza belli oldu
- Köpek balığıyla ringe çıktı... İşte o müsabaka
- Ünlü isim koronavirüsün etkisini böyle gösterdi!