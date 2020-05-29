Fenerbahçe'de 'korona' kampı!
Riva'daki kampta futbolcuların virüs teması sıfıra indirildi, açık hava yürüyüşleri ve yiyecek içecek önlemleri dikkat çekti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Riva'daki kampta futbolcuların virüs teması sıfıra indirildi, açık hava yürüyüşleri ve yiyecek içecek önlemleri dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde, 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmayla sezona kaldığı yerden devam edecek. Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, saat 10.30'da sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, dayanıklılık parkurlarından oluşan çalışma ve aerobik koşusuyla tamamlandı.
Video Haberler
- ABD'de George Floyd eylemlerinde bir kişi öldürüldü
- Özge Özpirinçci projedeki gelirinin tamamını bağışladı
- Bodrum'daki görüntüler Sahil Güvenlik'i harekete geçirdi
- İmamoğlu paylaştı! 74 gün sonra İstanbul'da cuma namazı
- Annesini bekleyen yavru tilki kameraya böyle yansıdı
- ‘Jüri değişecek’ yorumundan dikkat çeken paylaşımlar
- Ankara'da kar sürprizi
- Uzmanı uyardı... Maske kullanırken en sık yapılan yanlış
- İstanbul'da nefes kesen kovalamaca kamerada
- Serçelerin 'ekmek kavgası' kameraya böyle yansıdı