Fenerbahçe'de Michael Frey, gitti, kim gelecek?
Oluşan yabancı boşluğundan Fenerbahçe'nin orta alana önemli bir isim transfer etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, Michael Frey'in 1 yıllığına Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.
Oluşan yabancı boşluğundan Fenerbahçe'nin orta alana önemli bir isim transfer etmesi bekleniyor.
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