Fenerbahçe'de Michael Frey, gitti, kim gelecek?

Oluşan yabancı boşluğundan Fenerbahçe'nin orta alana önemli bir isim transfer etmesi bekleniyor.

DHA
29 Eylül 2020 Salı, 21:36
Fenerbahçe'de Michael Frey, gitti, kim gelecek?
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Fenerbahçe Kulübü, Michael Frey'in 1 yıllığına Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.

Oluşan yabancı boşluğundan Fenerbahçe'nin orta alana önemli bir isim transfer etmesi bekleniyor.


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