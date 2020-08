Fenerbahçe'de Novak ilk antrenmanına çıktı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 20:04

Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Novak, sarı lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe 2020-2021 sezonu hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Yeni transfer Filip Novak da bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Sarı lacivertli ekip, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.