Fenerbahçe'de o isimler bu akşam oynamıyor!

11 Eylül 2020 Cuma, 07:51

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu heyecan yeniden başlıyor. Ligin açılış maçında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Birçok takımda yeni sezon hazırlıkları sürerken, transfer çalışmaları da devam ediyor.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak Rizespor Fenerbahçe maçı bugün (11 Eylül Cuma akşamı) saat 20.00’da başlayacak. Arda Kardeşler’in düdük çalacağı mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.



Süper Lig’de 2020-2021 sezonu başlıyor. Sezonun açılış maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’un konuğu oluyor.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile açılıyor. Çaykur Didi Stadında saat 20.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra hazır olmayan Filip Novak, Jose Sosa ve transfer görüşmeleri yapan Miha Zajc kafilede yer almadı. Caner, Gökhan, Thiam ise ilk 11'de. Sinan ise yedek.

MUHTEMEL 11’LER

ÇAYKUR RİZE

Zafer

Moroziuk

Abdullah

Chatziisasias

Emirhan

Fabrico

Yasin

Michalak

Boldrin

Remy

Skoda



FENERBAHÇE

Altay

Gökhan

Serdar

Sadık

Caner

Gustavo

Ozan

Ferdi

Deniz

Thiam

Frey





FENERBAHÇE TRANSFERLERİ

Sinan Gümüş – Genoa – Kanat Mauricio Lemos – Las Palmas – Stoper Jose Sosa – Trabzonspor – Orta saha Filip Novak – Trabzonspor – Sol bek İsmail Yüksek – Gölcükspor – Önlibero Barış Sungur – Bucaspor – Forvet Enner Valencia – Tigres – Forvet Mame Thiam – Kasımpaşa – Forvet Gökhan Gönül – Beşiktaş – Sağ bek Caner Erkin – Beşiktaş – Sol bek Mert Hakan Yandaş – Sivasspor – Orta saha

RİZESPOR TRANSFERLERİ

Gelenler: Atakan Akkaynak (Orta Saha – Willem II) – Stjepan Tomas (Teknik Direktör) – Konrad Michalak (Orta saha) – Nadir Çiftçi (Forvet) – Yasin Pehlivan (Orta saha) – Engin Bekdemir (Orta saha) – Kemal Rüzgar (Forvet) – Loic Remy – Selim Ay –

Gidenler: Oğulcan Çağlayan (Forvet) – Yan Sasse (On Numara – Coritiba) Mohamed Abarhoun (Stoper) – Ivanildo Fernandes (Stoper – Sporting CP U23) – Denys Garmash (On Numara – Dynamo Kyiv) Oğuz Kağan Güçtekin (Ön Libero – Fenerbahçe) – Andriy Boryachuk (Santrafor – Shakhtar Donetsk)