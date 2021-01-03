Fenerbahçe'de Serdar Aziz bireysel çalışmalara başladı
Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertli ekipte koronavirüs testi negatif çıkan Serdar Aziz, bireysel antenmanlara başlarken Luiz Gustavo sabah bireysel, akşam ise takımla çalıştı. Ozan Tufan takımla çalışmalarını sürdürürken Gökhan Gönül salonda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Perotti'nin tedavilerine devam edilirken Caner Erkin idmanda yer almadı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
- Ataması tepki çeken rektörden ilk açıklama
- Boğaziçili hocalardan atanmış rektöre tepki
- Emekli maaşları için kanun teklifi
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
- Ataması tepki çeken rektörden ilk açıklama
- Boğaziçili hocalardan atanmış rektöre tepki
- Emekli maaşları için kanun teklifi