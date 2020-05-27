Fenerbahçe'de Teknik direktörlük için en büyük aday Erol Bulut.

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Hal böyle olunca, yeniden yapılanma kaçınılmazdı. Teknik direktör için en büyük aday Erol Bulut. Erol Hoca şu anda Alanyaspor’u çalıştırıyor. 1995-99 yılları arasında F.Bahçe formasını giymişti. Önümüzdeki yıl için imza atması an meselesi. Erol Bulut’un gelmesi durumunda yardımcısı olan Mehmet Yozgatlı da teknik heyetin içinde görev alacak. Yozgatlı, F.Bahçe’ye yabancı olmayan birisi. Emre Belözoğlu eylül ayı itibarıyla yeni bir sayfa açarak Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek. Emre’nin F.Bahçe’den kopması zaten mümkün değildi. Kendisini herkes F.Bahçe aşığı olarak biliyor. Kaleci antrenörü Volkan Demirel de grubun içinde bulunacak. Saydığım bu isimlere önceki gün Aurelio da eklendi. 2003-08 yıllarında F.Bahçe’de görev alan Aurelio yaşadığı 5 sezonda, 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final yaşamış, 219 kez görev almış, 20 gole imza atmış, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra milli takım formasını giymişti.

KAMP YERİ RİVA

Sarı-Lacivertliler 12 Haziran’da başlaması planlanan lig için çalışmalarını Riva’da (26-31 Mayıs) sürdürecek. Bunun nedeni Samandıra’da şartların uygun olmaması. Biliyorsunuz, Can Bartu Tesisleri’nin odaları iki kişilik. Ayrıca yemekhanesi de küçük. Bir diğer tesis Topuk Yaylası ise zemini kış ayından çıkıldığı için elverişsiz. F.Bahçe 1 hafta kadar Riva’nın konuğu olacak. Bu arada Futbol Takımı’nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde görevli personele uygulanan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.

İKİ TRANSFER YAKIN

Gökhan ve Caner, Aziz Yıldırım döneminde başkanla bir sürtüşme yaşamış, soluğu Beşiktaş’ta almışlardı. Şimdi her iki futbolcu yeniden F.Bahçe’ye dönmek istiyor. Bu transferler olur mu bilemiyoruz. Görünen o ki, bir de aldığımız durumlara bakarsak, F.Bahçe formasına yakınlar. Hatalar insana mahsustur, gelir geçer. Unutulur mu? Tabii ki de unutulmaz. Önemli olan doğruyu bulmaktır. Şimdi top Ali Koç’ta. Bu görüşmeler sırasında elbette Emre Belözoğlu da büyük rol sahibi olacak.