Fenerbahçe'de test sonuçları belli oldu
Fenerbahçe Kulübü, futbolculara, teknik-idari heyetine ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 PCR testinin tüm sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, futbolculara, teknik-idari heyetine ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 PCR testinin tüm sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertliler, 26-31 Mayıs tarihleri arasında TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampa gireceğini de ifade etti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize bugün yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
Takımımız, TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 26-31 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacaktır."
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