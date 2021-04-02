Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçirildi
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki antrenörün, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Erdinç Sözer'in sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Video Haberler
- 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
- İmamoğlu: Büyük bir ihanet, zül, günah, yazık!
- Turşu tesisindeki skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme
- Kısıtlamalara ilişkin önemli açıklama: Endişe verici
- Kartal'daki intihar girişiminde skandal görüntüler
- Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu
- 28 kez Türkiye şampiyonu oldu, pazarda yumurta satıyor
- Canlı yayında kahkaha attıran 1 Nisan şakası
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
En Çok Okunan Haberler
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- AKP ve MHP'ye büyük şok! İşte partilerin oy dağılımı
- Harp akademisi mezunu olmadığı öğrenildi
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt
- TEM'de 'dolu' kazası: 4 ölü, 5 yaralı
- Arka Sokaklar baroları ayağa kaldırdı
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- AKP'li Ayvatoğlu'dan Pudra şekeri açıklaması
- Sinovac mı seçilmeli Biontech mi?
- Kılıçdaroğlu: Bir zorbanın talebi TBMM'ye gölge düşürdü