Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Fenerbahçe'de 25 yılı dolduran üyelerin bulunduğu Yüksek Divan Kurulu, yarın çevrim içi olarak toplanacak.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak. Toplantı, FB TV ile kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.
Kulübün tüzüğü uyarınca bu toplantıda yapılması gereken yüksek divan kurulu başkanlık seçimi de koronavirüs salgını kapsamında alınan idari kararlar nedeniyle gelecek yıla ertelenmişti.
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