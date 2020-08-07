Fenerbahçe'den bir bomba daha!

07 Ağustos 2020 Cuma, 10:46

Geçtiğimiz gün dört transfer birden açıklayan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Son olarak Trabzonspor'dan Novak'ı kadrosuna katan sarı lacivertliere menajerler aracılığıyla Karadeniz ekibinin tecrübeli kaptanı Jose Sosa'nın önerildiği öğrenildi.

Jose Sosa'nın kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği öğreniliken, sarı lacivertli yönetimin de transfer sıcak baktığı kaydedildi. Tarafların bugün öğle saatlerinde bir görüşme yapacağı ve Fenerbahçe'nin Sosa'ya 2 yıllık kontrat teklif edeceği iddia edildi.

2016 yılında Metalist Kharkiv’den Beşiktaş’a transfer olan Arjantinli yıldız, Beşiktaş’la şampiyonluk yaşadıktan sonra İtalya’nın Milan takımına transfer olmuştu. Milan’da yeteri kadar forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu yeniden Türkiye’ye dönerek Trabzonspor’un yolunu tutmuştu.

Karadeniz ekibinde bu sezon 42 maça çıkan 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, 11 gol atıp, 12 de asist yaptı.