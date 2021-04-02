Fenerbahçe'den eski başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür
Fenerbahçe, eski başkan Aziz Yıldırım'a yaptığı açıklamalar nedeniyle teşekkür etti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe’mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe’ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım’a teşekkür ediyoruz.
Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu’na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır."
Teşekkür ederiz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 1, 2021
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