Fenerbahçe’den Harun Tekin’e gece yarısı moral ziyareti
Fenerbahçeli yöneticiler ve teknik heyet, Karagümrük maçında suratına darbe alan kaleci Harun Tekin’i hastanede ziyaret etti.
Fenerbahçeli yöneticiler ve teknik heyet, Karagümrük maçında suratına darbe alan kaleci Harun Tekin’i hastanede ziyaret etti.
Fenerbahçe’nin bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan ve yarın sabah bir operasyon geçirecek olan Harun Tekin’i hastanede Fenerbahçeli Yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut, İdari Koordinatör Selçuk Şahin, Yardımcı Antrenörler Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle, Kaleci Antrenörü Michael Kraft ve futbolcular ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral verdi.
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