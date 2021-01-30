Fenerbahçe’den iç sahada üst üste 5. galibiyet
Çaykur Rizespor’u evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy’de üst üste 5. galibiyetini aldı.
Çaykur Rizespor’u evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy’de üst üste 5. galibiyetini aldı.
Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy’de üst üste 5. kez güldü. Ligde Başakşehir’i 4-1, Alanyaspor’u 2-1, Ankaragücü’nü 3-1, Kayserispor’u 3-0 ve son olarak Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, üst üste Kadıköy’de 5. zaferini yaşadı.
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