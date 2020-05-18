Fenerbahçe'den Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne imza

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:40

Fenerbahçe Kulübü, Birleşmiş Milletler'in kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına güçlenmesini hedefleyen Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) imzacısı oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2018'de Tüpraş'ın katkısıyla gerçekleşen sosyal sorumluluk odaklı iş birliği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen "HeForShe" hareketinin desteklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "HeForShe" ile yapılan iş birliği kapsamında sporda ve sporla toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi yolunda projelere imza atıldığı belirtildi. "HeForShe" ile süren iş birliğinin, WEPs imzacısı olarak güçlendirildiği ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmaların yürütülmeye devam edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, yaptığı açıklamada, WEPs platformunun önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Kulübü olarak sponsorumuz Tüpraş'ın desteği ile 1,5 yıl önce Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile bir ilki hayata geçirdik ve öncü bir spor kulübü olarak 'HeForShe' hareketinin destekçisi olduğumuzu açıkladık. Fenerbahçe olarak sporun gücü ile kadınlar ve kız çocuklarının hem sahalarda hem tribünlerde spora katılımlarının artması, haklarının farkında olması, kadınlara yönelik şiddetin son bulması adına sayısız adımlar attık. Hatta o kadar önemli işler yaptık ki rakiplerimize de bu konuda örnek olduk. Kulübümüzün, bu anlamdaki son adımlarından biri de şubat ayında WEPs imzacısı olmamızdır. Bu, bizim için büyük bir gururdur. Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformunun, dünyada ve Türkiye'de yarattığı etki ve farkındalığın her geçen gün artırmasını destekliyoruz."





KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ HAKKINDA





Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi-UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs, özel sektörün küresel anlamdaki en önemli girişimlerinden biri olarak biliniyor.

Yedi temel prensipten oluşan WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

WEPs'in 7 temel prensibi şöyle:

1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması

2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi

3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması

4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi

5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması

6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi

7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

