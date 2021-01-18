Fenerbahçe'den protesto, Katarlı yayıncıdan sansür!

18 Ocak 2021 Pazartesi, 22:47

Fenerbahçe Kulübü, bugün oynanan MKE Ankaragücü maçında Katarlı yayıncı kuruluşu protesto etti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe'nin evinde Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşma sırasında Ülker Stadı'nın reklam panolarında yayıncı kuruluşun logosunu çağrıştıracak şekilde, "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz. 'BeFair' (Adil ol)" yazıları yer aldı. Maçın ardından da sarı-lacivertli futbolcular "Talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık", "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" yazılı tişörtler giyerek yayıncı kuruluş mikrofonlarına karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ancak, yayıncı kuruluş Fenerbahçe'nin maç sonu röportajlarını yayınlamadı.

Bu arada, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız, yayıncı kuruluş konusunu boşlamasınlar ve hazırlıklı olsunlar çünkü bu bir sorundur. Özetlerden, çizilen çizgilerden, gösterilen yavaş çekimlerden tutun, kabul edemeyeceğimiz küfür olayı tazeliğini koruyor" dedi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Mücadele öncesi ve sonrası bunlar yaşanırken, Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinde konuyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadelerine yer verildi.