Fenerbahçe'den Vesely ve Nando De Colo açıklaması

03 Nisan 2021 Cumartesi, 13:47

Fenerbahçe Beko'nun Barcelona ile oynadığı maçta sakatlanan Jan Vesely ve Nando de Colo'nun durumları hakkında açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten Jan Vesely hakkında yapılan açıklamada "Oyuncumuz Jan Vesely'nin 3 Nisan Cumartesi günü (bugün) Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely'nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir." denildi.

Nanado De Colo için yaılan açıklamada ise "Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando De Colo'nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir." ifadelerini kullanıldı.



