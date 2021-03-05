Fenerbahçe'den, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" açıklaması

05 Mart 2021 Cuma, 22:57

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Sipahioğlu şöyle konuştu: "Son günlerde yaşanan bazı gelişmeler ve söylemler üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü olarak açıklama yapma gereği duyduk. Hepimizin bildiği üzere kulüp olarak taraftarlarımızdan zaman zaman bu konuda çok eleştirilsek bile bir çizgimiz var. Saha dışında konuşmamayı ve kirli gündemlerle meşgul etmemeye çalışıyoruz. Biz böyle yaptıkça zeytinyağı gibi üste çıkan ve algı yapan açıklamalar geliyor. Dünkü maçta 9 saniyede tek bir açıdan izlenerek penaltının yangından mal kaçırır gibi iptal edilmesi belki de dünya rekoru oldu.

Ülkemizin başbakanımızın bu takımın her maçına gittiğini gördük. Son 10 seneye gelelim. 3 Temmuz 2011’de FETÖ örgütünün gerçekleştirmiş olduğu en büyük kumpası yaşadık Fenerbahçe olarak. Bundan sonra hangi takımın zirveden dibe geldiği ve hangi takımın dipten zirveye çıktığı ortada.

Son 2 sezondan önce Zorlu algısı yaptılar ve Fenerbahçe’nin doğranmasını sağladılar. Şubat ayında yaşadıklarımız herkesin malumu. Bu sezonda Rıdvan Dilmen algısı yaptılar. Sanki Serdar Tatlı’yı biz göreve getirmişiz gibi. Tatlı’nın göreve gelmesi için çok uğraştım diyen Galatasaray başkanının demecini herkes gördü. 25 yıldır Türkiye’de oynanan tiyatronun tek adı var: Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır.

"FENERBAHÇE 2011’DEN BERİ SADECE 1 KEZ ŞAMPİYON OLDU"

Fenerbahçe 2011’den beri sadece 1 kez şampiyon oldu. Son 7 yılda hiç şampiyonluğu yoktur. Utanmadan hala adalet adalet diye geziyor çığırtkanlık yapıyorlar. Bu anlattıklarımı başka bir camia yaşamış olsa belki o kulüpler yok olurdu. Beşiktaş'ın bugün çok güzel bir açıklaması var. Takdir ederek dinledik. Ama keşke Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesinde hakem için 'Fenerbahçe Başkanı'nın şirketinde çalışıyor' algısı yapılmasaydı da bu açıklamaları anlam bulsaydı."

"4 DAKİKA 17 SANİYE BİZİM GOLÜMÜZ İNCELENDİ"

4 dakika 17 saniye bizim golümüz incelendi. Dün akşam gri denecek pozisyonu tek açıdan değerlendiriyorlar ve 9 saniyede yangından mal kaçırır gibi iptal ediyorlar. Sonra iyi niyet bekliyorlar. Fenerbahçe nasıl iyi niyet göstersin? Böyle bir düzen var mı?. PDFK, dirsek sonucu kırmızı kart gören oyuncuya 1 maç ceza veriyorsa Türk futbolu farklı denklemlerle yönetiliyor demektir.

2012 yılında play-off finalinde yapacağımız maçta rakibimizin sahaya çıkabilmesi için, stoperleri ve teknik direktörlerinin cezaları ertelendi ve sahaya çıktılar. Biz bunları gördük. Türkiye de görsün, farkında olsun.

"13 HAFTA ÇOK UZUN, HER MAÇA FİNAL OLARAK BAKACAĞIZ"

Biz bunları dile getirirken bile mahcubiyet duyuyoruz. Düzen böyleyse son 10 ve 25 yılı hatırlatmak zorundayız. Milyonlarca taraftarı olan bir camiayı temsil ediyoruz. Bunları söylerken bizim takımımız çok iyi oynuyor sanmasın ama hakem hataları olmasa liderlik koltuğunda Fenerbahçe olurdu. 13 hafta çok uzun, her maça final olarak bakacağız. Biliyorum taraftarımız şampiyonluk için sabırsız ama bu yapıya karşı tek şansımız kenetlenerek mücadele etmek.

"VARSA İTİRAZI OLAN ÇIKSIN ANLATSIN"

Varsa itirazı olan çıksın anlatsın. Her takıma oluyor falan denmemeli. Fenerbahçe 10 senede 1 kere şampiyon olmuş, hala Fenerbahçe Fenerbahçe… Başkanımız cevap hakkı doğmadan konuşmamızı zaten istemiyor" diyerek sözlerini tamamladı.