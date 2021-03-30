Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar ameliyat edildi
Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar ameliyat oldu ve taburcu edildi.
Fenerbahçe Kulübü, Sadık Çiftpınar'ın ameliyat edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bel fıtığı teşhisi konulan Sadık Çiftpınar'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Özgen tarafından mikro cerrahi yöntemi ile ameliyat gerçekleştirildi." denildi.
Ameliyatı başarılı geçen oyuncunun yarın taburcu edileceği belirtildi.
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