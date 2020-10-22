Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor maçı öncesinde moral yemeği yedi
Süper Lig’in 6’ncı haftasında Pazar günü sahasında Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de futbolcular akşam yemeğinde bir araya geldi
Süper Lig’in 6’ncı haftasında Pazar günü sahasında Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de futbolcular akşam yemeğinde bir araya geldi. Tüm futbolcuların yer aldığı yemekte, sarı-lacivertli futbolcular Trabzonspor maçı öncesinde keyifli dakikalar geçirdi. Futbolcular galibiyet sözü verdi.
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