Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor maçı öncesinde moral yemeği yedi

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Pazar günü sahasında Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de futbolcular akşam yemeğinde bir araya geldi

DHA
22 Ekim 2020 Perşembe, 21:55
Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor maçı öncesinde moral yemeği yedi
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Süper Lig’in 6’ncı haftasında Pazar günü sahasında Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de futbolcular akşam yemeğinde bir araya geldi. Tüm futbolcuların yer aldığı yemekte, sarı-lacivertli futbolcular Trabzonspor maçı öncesinde keyifli dakikalar geçirdi. Futbolcular galibiyet sözü verdi.


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