Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor maçı öncesinde moral yemeği yedi

22 Ekim 2020 Perşembe, 21:55

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Pazar günü sahasında Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de futbolcular akşam yemeğinde bir araya geldi. Tüm futbolcuların yer aldığı yemekte, sarı-lacivertli futbolcular Trabzonspor maçı öncesinde keyifli dakikalar geçirdi. Futbolcular galibiyet sözü verdi.