Fenerbahçeli futbolculardan Harun Tekin'e destek

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmada kalesinde 2 gol gören Fenerbahçe maç sonrası soyunma odasında takım arkadaşları Harun Tekin’e destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2021 Pazartesi, 13:16
Fenerbahçeli futbolculardan Harun Tekin'e destek
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Galibiyet çoşkusunu takım arkadaşları Harun ile paylaşan sarı-lacivertli futbolcular, tecrübeli kaleciye moral verdiler. “Şampiyonluk yarışında finali birlikte göğüsleyeceğiz” ifadelerini kullanan futbolcular, Harun’a “Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen alacaksın” dediler.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.



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