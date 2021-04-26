Fenerbahçeli futbolculardan Harun Tekin'e destek

26 Nisan 2021 Pazartesi, 13:16

Galibiyet çoşkusunu takım arkadaşları Harun ile paylaşan sarı-lacivertli futbolcular, tecrübeli kaleciye moral verdiler. “Şampiyonluk yarışında finali birlikte göğüsleyeceğiz” ifadelerini kullanan futbolcular, Harun’a “Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen alacaksın” dediler.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.



