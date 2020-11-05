Fenerbahçeli kadın basketbolcu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçeli kadın basketbolcu Olcay Çakır Turgut, koronavirüs testi pozitif çıktı.

AA
05 Kasım 2020 Perşembe, 16:07
Fenerbahçeli kadın basketbolcu koronavirüse yakalandı
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İHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oyuncusu Olcay Çakır Turgut, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyunculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinde Olcay Çakır Turgut'un sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncunun hafif semptomlar gösterdiği ve izolasyona alındığı aktarıldı.



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