Fenerbahçeli kadın basketbolcu koronavirüse yakalandı
Fenerbahçeli kadın basketbolcu Olcay Çakır Turgut, koronavirüs testi pozitif çıktı.
İHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oyuncusu Olcay Çakır Turgut, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyunculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinde Olcay Çakır Turgut'un sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Oyuncunun hafif semptomlar gösterdiği ve izolasyona alındığı aktarıldı.
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