Fenerbahçeli Sosa’nın eşi koronavirüse yakalandı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:31

Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüse yakalandı. Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve 14 gün karantinada kalacağını duyurdu.

Carolina Alurralde, paylaşımın ardından takipçilerinden birçok destek mesajı aldı.



