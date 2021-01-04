Fenerbahçeli Thiam’dan dikkat çeken hareket
Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam, oyundan alınırken yaptığı hareketlerle dikkat çekti.
Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam, oyundan alınırken yaptığı hareketlerle dikkat çekti.
Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ettiği müsabakanın 79. dakikasında Cisse oyuna dahil olurken, oyundan alınan Mame Thiam, çıkarken yaptığı hareketlerle dikkat çekti. Thiam ilk olarak elleriyle ağzını kapatırken, daha sonra elleriyle kulaklarını kapattı. Senegalli futbolcu son olarak tekrar ağzını kapatıp ellerini havaya kaldırdı. Bu hareketleri dikkat çeken Thiam daha sonra yedek kulübesine doğru yöneldi.
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi
- Görevden alınan kayyım, nedenini açıkladı
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Zam oranları belli oldu
- Hitler’in saflarındaki sarıklı
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi
- Görevden alınan kayyım, nedenini açıkladı
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Zam oranları belli oldu
- Hitler’in saflarındaki sarıklı