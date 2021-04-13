Fenerbahçeli yıldızdan Erol Bulut'a gönderme
Fenerbahçe'nin yaşındaki futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Gaziantep maçı sonrası kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçı Mert Hakan Yandaş değerlendirdi. İşte Mert Hakan Yandaş'ın konuşulacak açıklamaları:
Uzun süre sonra oynadığım futboldan keyif aldım. Çok tempolu ve güçlü bir oyun oynamaya çalıştık. Emre Hoca geldiği günden beri bunu istiyordu. Kazandık çok şükür. Kazanamasak bile sevineceğimiz bir durum vardı, Fenerbahçe gibi oynamaya başladık.
Emre Hoca bu reaksiyonu ve birlikteliği bekliyordu. Fenerbahçe forması 1-0 önde başlıyor. Futbolun doğrularını yaparsanız, goller de gelir. İlk yarı 3-0 bitebilirdi.
Oyundan çıkmak zorunda kaldım, çok yoruldum. 10 gün olduğu koronavirüsü atlattığım. Hala öksürüyorum. Koronadan sonra ilk kez 11'de başladım.
KİMSEYİ KIRMADAN KONUŞMAK GEREK
Herkesin inancı var, son ana kadar devam etmek istiyoruz. Sahada oynayan isimler değişebilir. Bir şeyleri kaybedebiliriz ama insanlara umut vermek zorundayız. Bu sorumluluğun geç de olsa farkına vardık. Güzel bir ortam, güzel bir inanç var. Bu da 3 haftadır sahaya yansıyor. Yavaş yavaş futbolumuz gelişiyor.
Geçen hafta net penaltımız verilmedi. Zaten kulüp olarak birçok şeyle uğraşıyoruz. Birbirine inanan bir takım var. Bundan önceki haftalarda da inanıyorduk ama nasıl söylesem, kimseyi kırmadan da konuşmak gerek... Emre Hoca'nın kattığı güzel bir ortam var. Erol Hoca'nın da çok emeği oldu ama Emre Hoca ile herkesin birbirine inandığı ortam oluştu.
TÜRKİYE'DE İŞLER DUYGUSAL YÜRÜYOR
Denizlispor maçında beni oynatamadı, en de oynamayı istiyordum. Oynatamadığı her oyuncusuyla arası iyi. O yüzden beni gelip öpmüştü oyuna alamadığı için. Bu takım çok iyi oyunculardan kurulu. Herkes oynayabilir. Bu ilişki çok önemli. Bu motivasyon, bu duygu beni kaybetmemesi... Her arkadaşımızla durumu böyle.
Takımımızdaki her oyuncuyla, Emre Hoca'nın ilişkisi üst seviyede. Bu inançla taca bile itirazlar başladı. 90+3'te Sinan Gümüş'ün golüne herkes sevinmeye başladı. Türkiye'de bu işler biraz duygusal ilerliyor.
İRFAN KAHVE ISMARLADI
İrfan, bize golden sonra kahve ısmarladı, 3'ü 1 arada. Maçtan önce bunu konuştuk. Biz atarsak, sen kahveleri koy dedik, sen atarsan biz kahveleri koyalım dedik. O da 3'ü 1 arada yapmış, tadı da çok güzeldi, içtik.
Sezon sonu inşallah şampiyonluk kahvesi içeriz. İnsanları çok üzdük. Biz böyle devam edelim, başarırsak bizi omuzlarına alırlar, başaramasak bile bir şekilde bizi seveler. Bizden istedikleri buydu. İnşallah onları üzmeyiz.
FENERBAHÇE'NİN OYNAMASI GEREKEN OYUN
30 hafta sonra bu oyuna geçmek kolay değil. Ancak bu oyunla savunmaya gerek yok. Çünkü önde kalabalıksınız ve rakibin çıkmasına izin vermiyorsunuz. Çok güçlü bir oyun, Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyun bu bence.
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