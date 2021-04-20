Fenerbahçeli yönetici umutlu: Bu takım savaşıyor

20 Nisan 2021 Salı, 06:30

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, “Bizim bu sene bence en enteresan yönümüz; biz ya çok iyi savaşıyoruz ya da yeniliyoruz, kötü yeniliyoruz. Benim bizim çocuklarımızdan, bizim takımımızdan en önemli beklentim; savaşalım. Savaşırsak kazanıyoruz” dedi.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, yaklaşan Euroleague Play-Off serisi öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

“VESELY, ÜÇÜNCÜ MAÇTA AKSİLİK OLMAZSA ARAMIZA KATILACAK”

Sakatlığı süren Jan Vesely’nin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri de aktaran Komsuoğlu, “Taraftarlarımızdan gelen yorumlarda Fenerbahçe talihsiz bir şekilde altı ayda bir sakatlık yaşadı, Jan yaşadı, voleybol takımımızdaki koronavirüsler vs. bunları Fenerbahçe ile özdeşleştiriyorlar ama ben ona açıkçası çok katılmıyorum. Bugün baktığımızda Türkiye Süper Ligi’nde olan takımlarda her birinde sakatlıklar son dönemde çok arttı, Korona vakaları çok arttı. Basketbolda da bugün Bahşeşehir Koleji’nden tutun bütün lige baktığımızda inanılmaz derecede koronavirüs vakalarını görüyoruz. O nedenle gelinen noktada ben biraz takımların, oyuncuların dirençlerinin de zayıfladığını düşünüyorum. Jan Vesely’e dönersek de Jan Vesely, çok ciddi bir sakatlık geçirdi ama burada gerek takım doktorumuz sevgili Ahmet Kulduk’a, gerek bu konuda destek aldığımız Acıbadem Hastanesi’ne özellikle teşekkür ediyorum. Şöyle ki çok iyi bir tedavi uyguladılar. Çok çok kısa sürede Vesely’i ayağa kaldırdılar. Durumu nedir derseniz? Yarın Moskova seyahati öncesinde son durumuna bakacağız. Ona göre de ya bizimle gelecek ya da İstanbul’da kalacak, çalışmalarına devam edecek. Ama şunu söyleyebilirim, çok büyük bir terslik olmazsa Vesely, İstanbul’daki serinin üçüncü maçından itibaren aramıza katılacaktır. Moskova seyahati için şu anda kesin bir şey söylemiyorum. Teknik heyetimiz durumuna bakacak ve hazırsa ona göre karara verecek” dedi.

Sertaç Komsuoğlu, takımlarda yaşanacak Covid-19 vakaları nedeniyle parkeye çıkamayışlarının önüne geçmek amacıyla EuroLeague yönetimin aldığı kararı ise şu şekilde anlattı:

“Şimdi şöyle ki hükmen mağlubiyet değil. Bu konu, bugünün konusu değil, Play-Off’lardan önce gündeme geldi. Play-Off’lardan önce gündeme geldiğinde takvimin bitmesi anlamında Play-Off’larda artık herhangi bir erteleme olmayacağı karara bağlandı. Bunun için de bizden ilave oyuncu listesi, altyapıdan oyuncu listesi istendi. Yani deniliyor ki, ‘senin eğer sakatın varsa altyapıdaki oyuncularınla da olsa bu işi bitireceksin’ şeklinde bir karar alındı. Tabii bu karar sadece bize değil, tüm takımlara uygulanıyor. Şimdi burada önemli olan eğer ki 8 kişinin altına düşersek de 20-0 hükmen mağlubiyet söz konusu. Onun için şu anda hani EuroLeague üzerinde bir baskı kuralım, şöyle yapalım, maçı erteletelim gibi bir şansımız yok. Ama ben hep bunu söylüyorum, bazen bana ‘çok iyimsersin’ deniliyor ama eğer bizim bu kadroda Türkiye Ligi+EuroLeague 17 kişimiz varsa ve biz bu kadroya, bu arkadaşlarımıza, bu çocuklarımıza Sarı Lacivert çubuklu formamızı giydirirsek sonuna kadar savaşacaklar. Hep beraber sonuna kadar savaşacağız. Çünkü başka bir seçenek yok. O nedenle maçların ertelenmesi söz konusu değil. Çarşamba günü gideceğiz, sağlıklı oyuncularımızla gideceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah oradan istediğimiz sonuçları alıp döneceğiz”