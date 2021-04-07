Fenerbahçeli yöneticiden, "Tarihi sulandırmayın" uyarısı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:02

Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin Profesyonel Lig öncesi kazandığı şampiyonlukların sayılması için TFF'ye yaptığ başvuru konusunda yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Sipahioğlu, bu kez sosyal medya hesabından ad vermeden Galatasaray'a göndermede bulundu.

Sipahioğlu,"Tarih çarptırılamaz, sulandıralamaz. Bunu yapmaya çalışanlar da karşımıza çıkamaz. Nokta.." mesajı verdi..