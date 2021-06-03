Fenerbahçe'nin eski teknik direktöre Koeman İsrail yolcusu
Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapan Erwin Koeman, İsrail takımı Beitar Jerusalem ile anlaştı.
Philipp Cocu’nun ardından bir süre Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapan Erwin Koeman, İsrail takımı Beitar Jerusalem ile anlaştı.
Erwin Koeman, Beitar Jerusalem’in yeni teknik direktörü oldu. Hollandalı çalıştırıcı, İsrail kulübü ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
59 yaşındaki Koeman, Fenerbahçe’de Philip Cocu’nun yardımcılığını yapmıştı. Vatandaşının gönderilmesinin ardından sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük görevini üstlenen Koeman, 2018-19 sezonundaki 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşamıştı.
ERWİN KOEMAN'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Hollandalı hoca, kendi ülkesinde ise RKC Waalwijk, Feyenoord ve FC Utrecht'in teknik direktörlüğünü yaptı. Ayrıca Macaristan ve Umman'ın milli takım teknik direktörü olan Erwin Koeman, geçen yaz kalp ameliyatı oldu.
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