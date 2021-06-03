Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Koeman İsrail yolcusu
Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapan Erwin Koeman, İsrail takımı Beitar Jerusalem ile anlaştı.
Philipp Cocu’nun ardından bir süre Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapan Erwin Koeman, İsrail takımı Beitar Jerusalem ile anlaştı.
Erwin Koeman, Beitar Jerusalem’in yeni teknik direktörü oldu. Hollandalı çalıştırıcı, İsrail kulübü ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
59 yaşındaki Koeman, Fenerbahçe’de Philip Cocu’nun yardımcılığını yapmıştı. Vatandaşının gönderilmesinin ardından sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük görevini üstlenen Koeman, 2018-19 sezonundaki 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşamıştı.
ERWİN KOEMAN'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Hollandalı hoca, kendi ülkesinde ise RKC Waalwijk, Feyenoord ve FC Utrecht'in teknik direktörlüğünü yaptı. Ayrıca Macaristan ve Umman'ın milli takım teknik direktörü olan Erwin Koeman, geçen yaz kalp ameliyatı oldu.
Video Haberler
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
- Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı
- Polis otosuyla tur atıp hırsızlık yaptılar
- Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleri ile itti
- Binaya astı... '10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?'
- 'Kek'li '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması
- Yunus Günçe'den çok konuşulacak 'kısıtlama' videosu
- CHP'li Özel, Şentop'u yerden yere vurdu
- Gergin anlar! Sedat Peker tartışması TBMM'ye damga vurdu
En Çok Okunan Haberler
- 'Sedat Peker' operasyonu! Sabiha Gökçen'de yakalandı
- Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
- Sedat Peker'den flaş video kararı
- Peker yüklediği videoyu hemen kaldırdı
- Cumhur’da gerilim
- Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok
- Oyuncu Ezgi Mola hakkında hapis istemi!
- Peker'in o paylaşımlarına erişim engeli
- Nagehan Alçı'dan, Kütahyalı'ya sert tepki
- TRT nasıl saklayacağını şaşırdı